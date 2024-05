En medio de la recta final para conocer quién será el ganador de Gran Hermano 2023, los participantes recibieron la visita de sus seres queridos. Y para sorpresa de todos, la famosa cantante Noelia La Gala ingresó para acompañar a Emma Vich en el reality de Telefe.

Rápidamente, la artista llamó la atención en la casa por intentar amigar a Juliana “Furia” Scaglione con su amigo, con quien decidió finalizar su amistad abruptamente algunos días atrás.

Además, los fanáticos del programa no pasaron por alto la popularidad de Noelia, quien saltó a la fama por su talento musical en sus 30 años de carrera artística donde se destacó en el cuarteto de su Córdoba natal.

“La Diosa”, “Todo sin ti”, “Para vos”, “Quiéreme”, “A pura sangre” y “Qué locura”, fueron algunos de sus hits, además de su tema “La Gata”, que despertó furor entre muchos de sus seguidores.

Además, protagonizó una fugaz relación con “El Potro” Rodrigo, de la cual habló durante su participación en la edición del 2018 del Bailando por un sueño: “Con Rodrigo tuvimos un noviazgo muy corto porque él tenía una vida muy agitada”, había dicho en aquel entonces.

NOELIA LA GATA INTENTÓ ACERCARSE A FURIA TRAS ROMPER SU AMISTAD CON EMMA VICH EN GRAN HERMANO 2023

A poco de que Juliana “Furia” Scaglione decidiera dar por terminada su relación con Emma Vich, Noelia La Gata (la famosa cantante que ingresó a Gran Hermano 2023 para alentar a su amigo) se propuso unir las partes, pero la jugadora es implacable con su postura.

Así se pudo ver en un video que se viralizaó en las redes donde la artista se dirige a la joven: “No me voy a ir de esta casa sin que me entrenen un día el Chino (por Martín Ku) y otro día Furia”, se la escuchó decir a Noelia, pese a que Juliana optó por llamarse a silencio y ni siquiera mirarla.

“Me encantaría Furia, ¿sabés? Que me entrenes. No seas mala. Yo quiero que me entrenes vos un día”, agregó. A lo que la participante susurro un picante “págame”, dejando en claro su mala onda con ella.

Noelia La Gata: “Me encantaría Furia, ¿sabés? Que me entrenes. No seas mala. Yo quiero que me entrenes vos un día”.

“Emma no entrena”, cerró, buscando alguna especia de complicidad con una de las concursantes más polémicas del reality de Telefe, pero sin lograr un acercamiento.