A menos de 24 horsa de haber salido de la casa de Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio fue a El Debate y lo primero que hizo fue ponerle punto final a su romance con Juliana “Furia” Scaglione.

Luego de una explosiva pelea en el reality que los separó, los participantes se perdonaron y volvieron a mostrarse a apasionados en el programa. Incluso, cuando Furia despidió a Mauro le pidió que la espere afuera porque lo amaba.

Sin embargo, Dalessio terminó por completo la historia de amor con Scaglione en su primera aparición televisiva tras ser eliminado de GH.

“¿Te enamoraste de Furia?”, le preguntó Santiago del Moro al exparticipante. “No sé si me enamoré. Sí me gustó mucho en su momento. Me ayudó mucho adentro de la casa también”, dijo Mauro.

Serio, continuó: “Es una gran persona que, bueno, tiene sus cosas como todos. Pero eso empaña mucho lo buena persona que es, que lo dije siempre. Fue lo que fue, pasó lo que pasó”.

“¿Fue? ¿Se terminó?”, le retrucó Del Moro, en el acto. Y Mauro con contundencia asintió: “Sí, quiero decirlo públicamente que de mi parte ya está, yo di todo lo mejor”.

“Lo digo porque anoche se despidieron con un beso”, le aclaró Santiago.

Y el joven le contestó: “Sí, dos personas maduras pueden terminar bien su relación. Es un buen cierre a algo que vivimos los dos, que fue muy intenso adentro de la casa, con sus idas y vueltas”.

JULIETA POGGIO LE PREGUNTÓ A MAURO DALESSIO POR LA APASIONADA DESPEDIDA DE FURIA EN GRAN HERMANO

Julieta Poggio: -Yo entiendo que hay amores tóxicos, eso lo sabemos, pero vos venías muy bien marcando tu juego, lo que querías, con tu hashtag #nuevogranhermano, ¿por qué no te fuiste con la cabeza en alto hasta el final? Después de todo lo que te dijo, te hizo sentir muy mal, la pasaste mal. Lo vimos.

Mauro Dalessio: -Sí, comparto 100% con vos. Yo creo que los últimos días yo sentía que me iba, bajé mucho la guardia. Los dos bajamos la guardia… Y fue como decir “quiero disfrutar de lo último que me queda”:

Julieta: -¿Por qué la besaste así? ¿La perdonaste, en ese momento?

Mauro: -A ver, no está mal perdonar, porque también somos personas maduras y es parte también de lo que es una relación, de que pueden pasar mil cosas, pero no hace falta terminar mal. No lo veo como algo mal, el beso o el abrazo, o mismo haber dicho en el confesionario que quería que se vaya Emmanuel.

