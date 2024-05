En un mano a mano vibrante con Juliana “Furia” Scaglione en Gran Hermano 2023, Mauro Dalessio dejó la casa con el 57,8 % de los votos.

Afectada con la eliminación del joven con el que vivió un apasionado y explosivo romance, la entrenadora se despidió con amor y con un contundente pedido al oído.

“Te voy a extrañar un montón. Te amo”, le dijo Furia a Mauro, fundidos en un abrazo.

“Hacé lo que tengas que hacer acá”, le respondió él, movilizado por la inminente salida.

“Dame un beso”, le reclamó ella, también impactada por seguir en GH tras la violenta pelea que protagonizó con Dalessio el domingo 5, que la dejó en placa por el resto de sus días en el reality.

“Esperame afuera, no seas pelotudo. Agarrate lo que quieras, pero después besame”.

EL INESPERADO PEDIDO DE FURIA A MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Sumido en llanto, Dalessio se despidió de Juliana y de todos sus compañeros muy angustiado: “Gracias a todos. Son unas personas increíbles. Me voy así porque no me quería ir”.

“Son increíbles todos. Estoy recontra orgulloso y agradecido por todos ustedes… Los quiero un montón”, dijo Mauro Dalessio, y se fue de la casa más famosa del país.

