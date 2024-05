Luego de ver los mensajes de sus familiares y del casting que hicieron para ingresar a la casa de Gran Hermano 2023, Florencia Regidor tuvo un incómodo y hostil cara a cara con Juliana “Furia” Scaglione y rompió en llanto.

“Furia me trató como el orto recién. Le pregunté algo y me dijo no sé qué. Que si mi casting había sido una mierda que no es problema de ella”, le dijo Regidor a Mauro Dalessio y a Darío Martínez Corti.

“¿Problema de ella?”, le respondió Martínez Corti, desconcertado. Y Flor se explicó: “Porque yo le pregunté algo y me dijo ‘me querés copiar’. Yo le estaba preguntando algo”

“Y me dijo que ella era la única que cambiaba la bolsa del baño. Pero hoy la cambié porque me indispuse. Tiré una toallita y ya no había más lugar. Entonces, cuando tiré la bolsa le pregunté algo”, finalizó Florencia, en plena crisis de llanto luego de que Furia la confrontara.

EL CONTUNDENTE CONSEJO DE DARÍO A FLOR TRAS LA DISCUSIÓN CON FURIA EN GRAN HERMANO

En ese marco, Darío no solo contuvo a Florencia, también le dio un sorpresivo y contundente consejo.

“Ella jugó siempre de esa manera y que no es algo personal, porque se lo hace a uno, a otro. Es su estilo de jugar…”, le dijo.

“No te subas al tren. Lo que te diga, clavale una sonrisa y seguí tu camino. No juegues en su terreno porque es lo peor que te puede pasar”, le recalcó Darío a Florencia.

Y concluyó: “Yo cuando hablo con ella respondo una cosa y pienso de otra manera”.

