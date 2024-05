Fue una noche de mucha emoción la que se vivió en Gran Hermano 2023 luego de que Santiago del Moro mostrara videos de los familiares de los participantes enviándoles mensajes de cariño.

Y lejos de pasar por alto las palabras de Wu Hang Ying y Ku Ching Lung (los papás de Martín “el Chino” Ku) en su idioma natal, el conductor del reality de Telefe despertó las risas de todos los jugadores con su comentario al aire.

Foto: Captura (Telefe)

Así fue el imperdible ida y vuelta de Santiago y Martín en la casa:

Santiago: -Martín, contanos ahora qué dijo tu mamá.

Martín: -Y mamá dijo que soy un crack, básicamente, y que está muy orgullosa.

Santiago del Moro: “Martín, ¿tu mamá no te habrá pasado data? Mirá que esto lo vamos a mandar a analizar”.

S: -Pará, ¿no te habrá pasado data? Mirá que esto lo vamos a mandar a analizar.

M: -Me dijo quiénes son los más fuertes.

S: -Claro. Te dijo ‘no seas bol…, nominá a tal’.

M: -Ya sé a quién nominar ahora.

S: -Claro, yo pensé que estaba diciendo ‘hijo, te quiero’, y te estaba pasando data.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PROFUNDO SINCERICIDIO DE FURIA AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que una tremenda pelea terminara de quebrar su relación con Mauro Dalessio, con quien había comenzado un romance en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se confesó con Virginia Demo a solas y compartió sus sentimientos más íntimos.

“Mauro quiere ser protagonista y al lado mío no se siente protagonista. Y está equivocadísimo porque una pareja que va con todo, es una locura. No una pareja que está todo el día durmiendo”, lanzó la jugadora, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

Furia agredió a Mauro verbalmente Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Yo no me enojé con él porque no quiere jugar conmigo. Me enojé por cómo usó mi corazón y lo hizo mier…, lo destruyó por completo; y después se cag… de risa y hablar mal de mí por cámara”, agregó.

Y cerró, dejando en claro sus deseos de que el joven quede eliminado del reality de Telefe: “Y ni siquiera estoy enojada porque no le deseo el mal a nadie, ni el odio a nada, pero que se vaya a trabajar afuera. Yo tengo que seguir mi juego”.