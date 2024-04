Los gritos de la gente se volvieron protagonistas en esta edición de Gran Hermano 2023. En esta oportunidad, Martín “Chino” Ku fue quien recibió un “escandaloso” mensaje del afuera y el quedó en shock.

Sentado en la galería del jardín junto a Juliana “Furia” Scaglione, Bautista Mascia, Emma Vich, Darío Martínez Corti y el perro Arturo, el Chino asumió estar sorprendido por el grito recibido.

Siempre picante, Furia replicó el mensaje con humor: “Gritaron ‘Chino culo roto’. En serio”.

“No puedo creer que me hayan gritado eso”, dijo Martín, entre risas y con cara de preocupación.

Y Juliana agregó: “Se está cagando de risa, pero no lo puede creer”.

MARTÍN KU HABLÓ DE SU EMOCIONAN AL CONOCER LA HISTORIA DEL PERRO ARTURO EN GRAN HERMANO 2023

La semana pasada, el Chino dejó fluir sus emociones como pocas veces se lo vio en Gran Hermano 2023, al conocer la dura historia de Arturo, el perro rescatado que ingresó a la casa.

Consultado por el conductor del reality por su movilización, Martín explicó: “Los perros me emocionan demasiado, más que las personas”.

“Perdón, pero los perros me emocionan demasiado, me tocan el corazón. Me penen muy triste. Yo solo lloro por tristeza, no lloro por otra razón. Nunca lloro por alegría, no me salen las lágrimas”, concluyó el Chino, quien logró conquistar a Arturo y es su compañero inesperable en GH.