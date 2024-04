Martín “Chino” Ku aprovechó la gala de eliminación de Gran Hermano 2023, tras ser votado por el público para que siga en el juego, para mandarle un especial saludo a su novia, Marisol. Lo que no imaginó el Chino fue que Santiago del Moro lo “arrinconaría” con una tremenda pregunta en vivo.

“Le quería mandar un saludo muy especial a mi novia que se está encargando de todo. A veces me olvido de mencionarla, pero es muy importante para mí, y maneja todo lo que tengo afuera”, dijo Martín, luego de que el conductor lo bajara de la placa de nominados.

Y agregó: “Así que muchísimas gracias. La amo mucho. Te amo mucho, mi amor”.

Sin filtros, Del Moro le retrucó: “¿Te querés casar con ella?”. Antes de que el Chino responda, uno de sus compañeros expresó: “Lo mataste”.

Y Santiago argumentó: “No, te preguntó (Martín) porque ella cuando entró te preguntó (eso)”.

Enamorado, pero sin certezas, Martín Ku contestó: “Y, sí, en algún momento. Sí, sí”.

MARTÍN KU HABLÓ DE SU EMOCIONAN AL CONOCER LA HISTORIA DEL PERRO ARTURO EN GRAN HERMANO 2023

La semana pasada, el Chino dejó fluir sus emociones como pocas veces se lo vio en Gran Hermano 2023, al conocer la dura historia de Arturo, el perro rescatado que ingresó a la casa.

Consultado por el conductor del reality por su movilización, Martín explicó: “Los perros me emocionan demasiado, más que las personas”.

“Perdón, pero los perros me emocionan demasiado, me tocan el corazón. Me penen muy triste. Yo solo lloro por tristeza, no lloro por otra razón. Nunca lloro por alegría, no me salen las lágrimas”, concluyó el Chino, quien logró conquistar a Arturo y es su compañero inesperable en GH.