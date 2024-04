La sangre fría con la que se mantuvo Martín “Chino” Ku cuando Santiago del Moro anunció que Catalina Gorostidi era la nueva eliminada de Gran Hermano 2023 descolocó a Juliana “Furia” Scaglione, quien pese a estar distanciada de Catalina se emocionó con su partida.

Una vez Gorostidi fuera de la casa, Furia tuvo una charla con el Chino en la que le sorprendió su falta de sensibilidad ante la salida de su compañera, con quien los últimos días forjó una cómplice relación y una alianza en el luego.

LA FRÍA ACTITUD DE MARTÍN KU ANTE LA ELIMINACIÓN DE CATALINA EN GRAN HERMANO DESCOLOCÓ A FURIA

Chino: -Yo no me pongo triste por el juego.

Furia: -Pero con Cata te estabas llevando mucho mejor…

Chino: -Sí, pero no porque se vaya me voy a poner triste. Es hermoso estar afuera.

Furia: -No, Martín. No hay mejor lugar que este.

Chino: -Obvio, pero afuera no hay nada malo.

Furia: -No, yo no quiero ir afuera. Me quiero quedar acá por el resto de mi vida. Soy muy feliz acá adentro.