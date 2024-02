A menos de dos semanas de ser eliminada de Gran Hermano 2023, Lucía Maidana no solo se separó de su novia Virginia, sino que asumió públicamente que se enamoró de Rosina Beltrán.

Aislada en la casa de Gran Hermano, Rosi recibió un grito del exterior poniéndola al tanto del amor que Lucía siente por ella y su reacción fue tremenda.

La participante estaba en el parque junto a Joel Ojeda, joven que también contó sentirse atraído por Rosina. En la escena también estaba Furia, quien celebró el grito del exterior y la noticia del corazón.

GRAN HERMANO: LA TREMENDA REACCIÓN DE ROSINA CUANDO LE GRITARON QUE LUCÍA LA AMA

Grito: -Rosi, Lucía te ama. Alejate de Joel.

Furia: -¡Ay, es re lindo!

Rosina: -Dame un abrazo (Furia). No, chicos, no. Me dijeron que me aleje de Joel.

Furia: -Capaz no quieren que te pongas de novia con él porque capaz Luchi se separó de la novia…

Joel: -Yo no puedo decir nada.

Rosina: -Luchi me ama, chicos. ¡Luchi me ama! Pero Joel ¿por qué me dijeron que me aleje de vos?

Joel: -Quedate tranquila, pero yo no puedo decir nada.

LA CHARLA DE ROSINA CON AGOSTINA TRAS EL GRITO SOBRE LUCÍA EN GRAN HERMANO

Rosina: -Me gritaron “Rosi, Luchi te ama. Alejate de Joel”.

Agostina: -Será porque a Luchi le da celos…

Rosina: -¿Qué?

Agostina: -Digo, por tirar un comentario…

Rosina: -Pero si Luchi tiene novia como hace 4 años. ¿De qué estamos hablando?

Agostina: -No sabemos lo que pasa afuera. Yo te estoy dando posibles situaciones.

Rosina: -Me quedo solo con que me gritaron que Luchi me ama y listo.

Agostina: -Y sí.

Rosina: -Es algo re lindo.

Agostina: -Obvio. Y lo habrá dicho.

Rosina: -¿En serio?

Agostina: -Y, sí.

Rosina: -Ay, ¡qué lindo! No lo puedo creer. Luchi, yo también te amo (y hace un corazón con sus manos).