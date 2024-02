A menos de una semana de separarse de su novia y a horas de no ser elegida para volver a ingresar a la casa de Gran Hermano 2023, Lucía Maidana rompió en llanto al contar que está profundamente enamorada de Rosina Beltrán.

La exparticipante de GH dejó fluir sus emociones en A la Barbarossa y Georgina Barbarossa la contuvo en vivo, al ver sus lágrimas y su tristeza.

EL LLANTO DE LUCÍA AL CONTAR QUE SE ENAMORÓ DE ROSINA EN GRAN HERMANO 2023

Pía Shaw: -Lu, ¿pero la pasaste mal anoche? Hoy cuando llegamos te vimos que estabas angustiada…

Lucía Maidana: -Perdón, perdón.

Georgina Barbarossa: -No, mi amorcito. Vení, bebé.

Lucía: -No, estoy bien, estoy bien.

Georgina: -Vení, sentate acá. Pobrecita. Bebé. Mi vida...

Lucía: -Formé un vínculo muy real, la verdad. Y no lo entiendo. Totalmente inesperado. Y esto no me pasa por no haber entrado a la casa… Ayer llegué al hotel, sola y vi que estaba ella esperándome a mí. Y me dio mucha bronca.

Georgina: -Bronca y angustia.

“La veo a Rosi y la extraño. Es real. Es 100% real. Es puramente amor. Es amor literal. Es amor”.

Lucia: -Es extrañar, es extrañar. Literal, es extrañar. Y no me importa lo que digan. Esto no es estrategia ni fue campaña. Es 100% real y es por eso que estoy tan angustiada también.

Georgina: -¿Y el afuera? ¿Tu relación anterior?

Lucía: -Yo estoy soltera. Corté, pero no quiero hablar de eso. Estoy triste. Es triste. Solo eso. La extraño mucho…

Georgina: -¿Te duele ver a Rosina adentro?

Lucía: -No, no. Lo extraño. La veo y la extraño. Es real, es 100% real. Aunque en los primeros programas, obviamente, no quería admitir lo que me pasa, pero me salió del corazón. Es puramente amor, es amor literal. Es amor.

Georgina: -¿Qué increíble, ¿no? Un amor tan fuerte que te agarró por Rosina.

Lucía: -Sí, la quiero mucho.

Georgina: -¿Qué es lo que te gusta de ella?

Lucía: -Todo. Nunca me había pasado algo así... Yo estaba triste y la sonrisa de Rosi me cambiaba el día. Y hoy la necesito. Hoy no sé con quién hablar y la necesito a ella. Ella no se imagina nada de lo que pasa acá afuera. No se imagina nada.

Georgina: -¿Pero ella sabe que vos la amás?

Lucía: -Sí, de alguna forma sí. Yo creo que sí. En la casa solo nosotros dos sabemos lo que pasaba. Pero, nada, quiero esperar que salga…

Georgina: -¿Y cómo te enamoraste de ella?

Lucia: -Como pasa el amor. inesperado. Yo al principio me alejaba, me daba mucha risa, como que no la buscaba ni nada y empezó. Surgió. Y cuando salí de la casa y fui al primer Debate dije “no me enamoré. Fue amistad”. Pero después no la podés caretear.

Georgina: -¿Pero ella sabe de esta intensidad? ¿Sabe de este amor que tenés por ella?

Lucía: -Más o menos lo sabe, un poco, pero no. Yo cuando me tenía que ir, cuando me estaba yendo, le dije a Rosi que le tenía que decir algo, que estaba hasta las manos.

Georgina: -Te recontra amo.

Lucía: -Sí. Y no se le puede decir.

Georgina: -¿Pero vos te sentís correspondida por ella?

Lucía: -No sé. Pero yo la amo, la quiero, la quiero mucho.