A pocos días de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda fue a Implacables y habló a fondo de lo que siente por Rosina Beltrán, a quien conocía desde antes del reality.

“A los 10 días (de entrar a la casa), con Rosina tuvimos una conversación y decidimos ir por caminos distintos. Ella me dijo ‘yo siento cosas por vos. Vos sabés lo que siento, pero acá en la casa no quiero que pase nada’. Yo lo entendí”, dijo Joel en el programa que conduce Susana Roccasalvo en elnueve.

Esperanzado con poder ingresar de nuevo a Gran Hermano en el repechaje, el joven contó cómo imagina que sería su reencuentro con Rosina: “Yo creo que, si vuelvo a entrar a la casa, va a haber una emoción muy grande entre los dos y no sé si vamos a poder aguantar. Yo me aguanté un montón de veces las ganas de darle un beso”.

JOEL EXPLICÓ POR QUÉ NO COMENZÓ UN ROMANCE CON ROSINA EN GRAN HERMANO 2023

Tras asumir que Rosina lo atrae, Joel dio detalles de algunos momentos de tensión sexual que sintió con su compañera: “Entre nosotros hay mucha tensión. Un día jugamos a hacer algo sexy y lo jugué con ella. Hay una tensión constante con ella. Pero no me animé (a avanzar) porque no quiero que se sienta incómoda”.

“Ella puso la condición de no avanzar en la casa y lo entendí. Todas las relaciones son de a dos”, expuso Joel, respetando los tiempos y la voluntad de Rosina.