A poco de haber quedado eliminado de Gran Hermano 2023, Joel Ojeda analizó su participación en el reality de Telefe y se sinceró sobre los motivos que lo habrían dejado fuera de juego.

“Creo que si hay algo que pienso que me faltó es, por ahí, decir más cosas de las que pensaba y no decía porque no tenía ganas de generar ningún conflicto”, reveló el joven en Gran Hermano, la noche de los ex.

Foto: Captura (Telefe)

El joven espera ingresar al repechaje, cuya votación se abrirá el próximo domingo para que los seguidores del programa pueden elegir qué exparticipantes quieren que vuelvan a reencontrarse con los chicos para seguir en carrera y ganar el objetivo de ser el campeón de esta edición.

¿CÓMO QUEDÓ LA DÉCIMA PLACA DE NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2023 CON LA DECISIÓN DEL LÍDER SEMANAL?

Luego de que se viviera una tensa semana en Gran Hermano 2023 donde una fuerte pelea terminó con la lealtad que la unía a Juliana “Furia” Staglione, Agostina Spinelli usó su beneficio por haberse convertido en la nueva líder de la semana y fue contundente con su decisión.

La joven optó por sacar de la placa a Virginia Demo y que quede nominado Nicolás Grosman: “Te cuento por qué. Creo que Bautista (Mascia) tiene menos aguante que vos afuera por cómo quedó en la última placa”, argumentó.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera Zoe Bogach, Rosina Beltrán, Lucía Maidana, Emmanuel Vich, Martín Ku, Juliana “Furia” Scaglione, Federico “Manzana” Farías, Lisandro “Licha” Navarro y Nicolás Grosman son los que quedarán a merced del voto del público y el próximo domingo se conocerá el nombre del nuevo eliminado del reality de Telefe.