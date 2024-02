Agostina se quebró frente a Gran Hermano después de protagonizar una feroz pelea con Furia e hizo un expreso informe y pedido al público en el confesionario.

“Vengo para informarle a la gente que a partir de hoy yo hoy no formo más grupo ni le debo más lealtad a Juliana, es súper desagradecida, me angustia porque fui la única que siempre la defendió”, dijo.

Angustiada, la participante explicó: “No hay que justificar ni tenemos por qué aguantarnos sus malos tratos, sus gritos, sus formas porque es diferente. Es una mala persona, no está bien de la cabeza”.

Agostina en el confesionario de Gran Hermano.

“No hace nada, no lava un vaso, no fumaba y ahora sí, echó la culpa a los compañeros que le robaron los cigarrillos y nadie le robó nada, se los fumó ella”, agregó indganda.

EL PEDIDO QUE AGOSTINA LE HIZO AL PÚBLICO EN EL CONFESIONARIO

Tras protagonizar una fuerte pelea con Furia en Gran Hermano 2023, Agostina le hizo un pedido al público en su descargo en el confesionario.

“Me cansé de tratar de entender, siento que me falló y la gente afuera lo sabe. Ojalá me escuchen y que se vaya el domingo, se la cree que la tiene atada y no”, suplicó la participante quebrada.