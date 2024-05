Luego de 20 años de amor y de traer al mundo a su hija Gina, Emilia Attías y Turco Naim terminaron su relación de pareja.

La encargada de contar la inesperada noticia fue Yanina Latorre en LAM, quien además, por un descuido, terminó revelando con quién el humorista habría engañado a la modelo y actriz.

“¿Él no le daba a...? Mirame”, le dijo la panelista a Ángel. Acto seguido, se tapó la boca y moduló en voz baja el nombre de la famosa con la que el Turco habría tenido relaciones íntimas.

“Flor de la Ve”, fue el nombre que se convirtió en tendencia en X (Twitter), tras la lectura de labios a Latorre. Y, sin querer, el conductor de LAM, lo terminó de confirmar al poner en escena a Nazarena Vélez, actualmente enemistada con De la Ve.

“Sí, claro que sí. ¿Sabés Naza con quién andaba?”, le comentó Ángel, también cubriéndose el rostro con una hoja para no filtrar el nombre.

“No sé leer los labios”, le contestó Vélez. Y Fernanda Iglesias le respondió: “Yo te digo”.

Pero Yanina la frenó: “Ojo con los micrófonos”. “Te lo voy a escribir (por WhatsApp) Nazarena, porque este dato vos lo necesitás. Son cuatro palabras”, apuntó el conductor de LAM.

“Mirá tu teléfono. Le dio a esa. Quiero ver tu reacción en vivo”, acotó Ángel.

Con la cara de Naza en primer plano, su rostro fue más que elocuente: “¿A ella le dio? Ya sé quién es él”.

Luego de jugar al misterio, Yanina Latorre contó que Turco Naim y Emilia Attias se separaron escandalosamente.

TODOS LOS DETALLES DE LA SEPARACIÓN DE EMILIA ATTIAS Y TURCO NAIM

Yanina Latorre reveló en LAM que la modelo y el actor, que son padres de Gina, se separaron en medio de infidelidades y polémicas.

“El Turco tenía miedo de que esto trascienda y alguien lo cuente… porque dijo ‘esta está de joda, sale, no le importa porque nos separamos’”, comenzó diciendo la panelista.

Foto: Movilpress.

Con información de primera mano en su poder, Yanina continuó: “Él se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí, nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia y no quería quedar como un cornudo y sin laburo”.

“El Turco está en un lugar que se llama Montañita. Se dio la fuga, muy deprimido, porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, agregó Latorre.

Y cerró: “La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.