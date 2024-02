Desde que salió Catalina Gorostidi de Gran Hermano 2023, la amistad de Juliana “Furia” Scaglione y Agostina Spinelli sufrió un duro revés ante las sospechas de “traición” que terminó de explotar este lunes en una tremenda discusión en la que casi se van a las manos.

Todo comenzó tras un intercambio de comentarios en el que Agostina le sugirió a Furia que “se porte bien”. “Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga”, le espetó Juliana, en referencia a los muchos comentarios que recibe del exterior de la casa.

A Agostina, esas palabras le cayeron muy mal, pero además Furia lanzó una segunda ráfaga: “Pará Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. (…) Y dejá de darme órdenes, soberana”, le dijo, yéndose al dormitorio, donde se trenzaron en una fuerte discusión.

POR QUÉ SE PELEARON AGOSTINA Y FURIA EN EL DORMITORIO DE GRAN HERMANO 2023

“Te dije nada más que no me contestes mal”, le gritó Agostina desde el living a la doble de riesgo, que instantes más tarde volvió a la carga. “Te digo algo: no juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes. Conmigo tranquila”, reaccionó Scaglione.

“No te hubiera salvado, sos una desagradecida”, le reprochó Agostina. “Por algo estás sola, y ahora me doy cuenta. Sos mala persona”, le respondió Furia, y ahí ambas quedaron cara a cara, con la policía exhibiendo sus temores a que su amiga la hubiera “nominado” la semana pasada, cosa que no pasó.

“No te confundas conmigo, ¿eh? Yo no soy uno de estos. No me tengas miedo, pero teneme respeto. ¿Te pensás que porque gritás tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tenés la tanga cruzada es problema tuyo”, le gritó Agostina, a punto de irse a las manos con Furia.

“Gracias por dejarme sola. Ahora veo cómo sos. Ni un mate compartís conmigo porque supuestamente soy famosa afuera”, llegó a gritar Furia mientras Agostina dejaba el dormitorio.

