Decididos a levantar el nivel de participación de los habitantes de la casa, la producción de Gran Hermano 2023 le propuso a Juliana “Furia” Scaglione que arme una mesa para tirarle las cartas del tarot a sus compañeros y ella sorprendió con el vaticinio que le hizo a Manzana, su rival del momento.

“Siento que algo se te está yendo de las manos, que va a haber una pelea muy importante y hay gente que la vas a tener que despedir porque se va”, le adelantó Furia, mientras Federico bufaba un “Uhhhh”.

Furia es uno de los personajes más relevantes de Gran Hermano 2023. (Foto: captura de Telefe)

“¿Qué estarás preguntando?”, quiso saber Furia al ver lo difusa que le resultaba la respuesta de las cartas a la consulta de Manzana. “Acá hay una persona que se marcha, pero con la cabeza agachada porque perdió, porque algo se le fue de las manos. La respuesta es ‘no’”, señaló.

“Siempre que alguien se va, llega lo mejor”, lo animó Juliana, mientras barajaba de vuelta, pero las cartas volvieron a lanzar un negro augurio. “De nuevo es ‘no’ y alguien te roba algo. Hay una pelea en cuestión y alguien te roba algo, pero vos estás parado como un rey de espadas. Se ve que sos una persona que tiene sus convicciones y no cambia”, cerró.

QUÉ LE DIJERON LAS CARTAS DEL TAROT A FURIA SOBRE LOS PARTICIPANTES DE GRAN HERMANO 2023

Cuando le llegó el turno a Emmanuel de pasar por la mesa, Furia expresó: “Siento que hay alguien que te falló y estás muy triste por eso. Va a haber mucho conventillo, tratá de tener más tiempo para vos que para otros, o sea basta de puterío porque si no, vas a perder todo tu brillo”.

“Vas a tener que despedir gente. Te vas a sentir como si estuvieras devastado. Manejate por la inteligencia, sos un gran líder en donde te movés, lo que va a pasar no es tu culpa”, le dijo, por su parte, a Martín Ku.

Furia les tiró las cartas a los participantes de Gran Hermano 2023 (Foto: captura Telefe)

Para Agostina, las cartas tuvieron buenas noticias. “Vas a vivir en un lugar diferente. Vas a tener nuevas oportunidades. Vas a ser muy feliz. Alguien viene con un ofrecimiento y también hay alguien que está triste, que está esperando”, le adelantó a la agente de policía.

QUÉ LE DIJERON LAS CARTAS DEL TAROT A FURIA SOBRE SÍ MISMA

Tras aconsejarle a Joel que “lea a las personas que le van a traer cosas bonitas”, Furia le aconsejó a Virginia que “siga construyendo”. “Las bendiciones están en la puerta, seguí construyendo. Hay algo que tenés que cortar, algo del pasado, tal vez una persona.

“Alejate un poco. El día que te toque salir fijate cómo reacciona esa persona”, le resaltó Furia a la humorista. “Hay algo que se te va pero vos despreocupate. Vas a estar con una sombra y hay algo que vas a tener que dejar ir. Hay que hacer un corte en algo para que todo se encamine positivamente”, le aconsejó después a Rosina.

Furia les tiró las cartas a los participantes de Gran Hermano 2023 (Foto: captura Telefe)

Finalmente, Furia se tiró las cartas a sí misma y leyó sus respuestas: “No me doy cuenta de muchas cosas, tengo los ojos vendados y me la están dando re duro, mal. Afuera. Me están caga… Me van a traicionar. Veo que voy a ser una de las finalistas. Afuera están hablando mal de mí, me están dando con un caño, pero tengo aguante”, cerró.

