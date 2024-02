A poco de haber ingresado a la casa de Gran Hermano 2023 por pocos días, Romina Uhrig mantuvo un picante ida y vuelta con Juliana Staglione (más conocida como “Furia”) frente al resto de los participantes.

Así fue el tenso ida y vuelta, tal como se viralizó rápidamente en Twitter:

Romina: -No sé qué te habrá pasado en tu vida. No importa, no sé.

Furia: -No tiene nada que ver igual.

R: -Sí, tiene que ver mucho. A veces, cuando uno quiere mostrar algo... esa dureza, esa firmeza, ese enojo es porque algo pasa.

F: -No viene por ahí. Yo soy un ser re piola, pero si vos me venís a atacar, yo me defiendo.

R: -No, está bien, pero...

F: -¿Cuál es el tema? Mi defensa es tan violenta, o como se ve, que asusta. Entonces, no me jodan, loco. Si yo te demostré que soy una buena compañera, ¿por qué tenés ganas de pincharme? Y... porque querés cámara, amigo”.

R: -No pasa por cámara.

F: -No juegan en todo el día. Les manda una palabra la familia, ‘uy, me tengo que despertar’. Loco, andá a romperle las bolas a otro, amigo. Yo estoy tranquila. No, dejate de joder. Después se ponen a llorar, se ponen a temblar, van al confesionario a decir que yo le estoy por pegar. Te hacen todo una cama, acá no es joda. Entonces, si vos me venís a atacar, me voy a defender. Yo tengo mis ‘por qué’. Yo no grito porque tengo ganas, vienen a buscarme. Se ve que soy una jugadora bastante fuerte en su cerebro, que lo piensan y dicen ‘uh, a esta no la sacamos más’. Y bueno, te va a costar un poco, capaz que la semana que viene me voy, pero por lo menos, yo esto lo voy a disfrutar. Y vos me decís ‘Juli, te va a hacer mal’. Bueno, hasta que me tenga que ir.

R: -Suavecito como culito de bebé.

F: -Esta soy yo. Tranca, yo tengo mis momentos de agarrar la cabra y me duermo con ella. Hay ciertas cosas que yo no me banco y yo reacciono de esa manera. Te gustó hacerte el mafioso, listo, fumatela, amigo. Bloquear, como el celular.

FURIA GANÓ LA PRUEBA DE LÍDER Y NO PODRÁ SER NOMINADA POR SUS COMPAÑEROS DE GRAN HERMANO

Luego de una semana en la que se vivieron muchas emociones con la eliminación de Sabrina Cortez en la última gala de Gran Hermano 2023, se vivió una nueva prueba y Juliana “Furia” Staglione se consagró como la líder semanal.

La joven quedó mano a mano con Virginia Demo en un juego que consistía en ordenar unos círculos según sus respectivos colores y superó el desafío ante la atenta mirada de sus compañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Feliz por haber adquirido la posibilidad de no ser votada por el grupo, salvar a un nominado y mandar a placa a otro concursante, Furia gritó de la emoción, hizo algunos gestos y se fue contenta por haber logrado el objetivo.

Cabe recordar que, horas antes, Santiago del Moro había advertido que, a partir de ahora, no podrán ser líderes la misma persona dos veces seguidas.