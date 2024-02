Luego de una semana en la que se vivieron muchas emociones con la eliminación de Sabrina Cortez en la última gala de Gran Hermano 2023, se vivió una nueva prueba y Juliana “Furia” Staglione se consagró como la líder semanal.

La joven quedó mano a mano con Virginia Demo en un juego que consistía en ordenar unos círculos según sus respectivos colores y superó el desafío ante la atenta mirada de sus compañeros.

Foto: Captura (Telefe)

Feliz por haber adquirido la posibilidad de no ser votada por el grupo, salvar a un nominado y mandar a placa a otro concursante, Furia gritó de la emoción, hizo algunos gestos y se fue contenta por haber logrado el objetivo.

Cabe recordar que, horas antes, Santiago del Moro había advertido que, a partir de ahora, no podrán ser líderes la misma persona dos veces seguidas.

XIMENA CAPRISTO DISPARÓ CONTRA FURIA TRAS SU ACTITUD CON SANTIAGO DEL MORO EN PLENA GALA DE GRAN HERMANO

En una nueva edición de Gran Hermano, la noche de los ex, los panelistas analizaron todo lo que sucedió entre los participantes en la última semana y Ximena Capristo criticó muy fuerte la actitud que tuvo Furia con Santiago del Moro en plena gala de Gran Hermano 2023.

“Todo el mundo compara a Cristian U con Furia y no creo que sea así. Ella es una mujer muy agresiva y no me importa que me puteen desde las redes”, comenzó diciendo Ximena en el programa de Telefe, después de que en la última gala, la joven diera que hablar al contestarle a los gritos al presentador al aire.

Foto: Captura (Telefe)

“La vi agresiva y hablar arriba del conductor. Esto es un programa de televisión, no es cualquier cosa y al conductor hay que respetarlo”, agregó. Y cerró con un contundente análisis: “La perjudicada acá de todo esto, ¿saben quién es? Agostina porque todos los que iban en contra de Furia van a querer sacarla a ella. Es lo que yo creo”.