“Here You Come Again” es el tercer corte anticipo de Moon & Stars, el nuevo álbum de The Mavericks, los íconos americanos que cambiaron el género.

El disco se lanzará el próximo viernes 17 de mayo y ya está disponible para Pre-Save y pedido anticipado.

Moon & Stars cuenta con invitados especiales como Maggie Rose, Nicole Atkins y Max Abrams y con co-autorías de Bernie Taupin, Sam Hollander y Wally Wilson.

Link de Pre Save: https://orcd.co/moonandstars

Mientras tanto, la banda ganadora del GRAMMY se prepara para embarcarse en una gira muy esperada por Europa.

El sencillo anterior titulado “Live Close By (Visit Often)” con Nicole Atkins, logró el puesto número 2 en el chart, trepó muy rápidamente en diferentes ránkings radiales y sigue creciendo.

Ahora, The Mavericks lanza “Here You Come Again”, con Max Abrams. La canción tiene una característica especial centrada en el experimentado saxofonista de la banda.

La letra transmite la sensación de una cautelosa advertencia nocturna sobre el regreso de un amante cautivador, pero siempre hiriente