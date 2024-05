Este domingo por la tarde, el actor Pablo Alarcón (77) fue trasladado al Hospital Tornú a ra´zi de una infección pulmonar, aunque en las últimas horas se pudo saber que, gracias a la rápida intervención, está en franca mejoría.

El periodista Gustavo Méndez de Implacables fue quien contó sobre la internación del actor de Regalo del cielo y otros tantos éxitos. “Tiene la obra social OSA de actores. Espera resultados de estudios, esperemos que se mejore pronto”, señaló en un primer momento.

Pablo Alarcón

Los primeros datos sobre esta situación los brindó la axctriz y conductora Claribel Medina, con quien Alarcón tiene dos hijas. “Pablo tiene una neumonía y tiene que estar controlado porque aparecieron algunas otras cositas”, le dijo al portal Teleshow, aunque más tarde le contó a TN que “no es grave, está bien atendido”.

QUÉ DIJO PABLO ALARCÓN SOBRE SU INTERNACIÓN A RAZÍ DE UNA NEUMONÍA

Más tarde fue el propio Alarcón quien brindó sus propias declaraciones desde su internación, y trató de llevar tranquilidad a quienes, preocupados, se intentaron comunicar con él en este momento tan complicado.

“Discúlpenme la tardanza, pero no tengo mucha fuerza para hablar todavía”, comenzó escribiendo el actor, en un mensaje para el mismo medio. “Estoy en terapia acá en el Hospital Tornú. Me atienden maravillosamente bien y calculo que en 5 días me voy para casa”, agregó.

Pablo Alarcón sorprende con un espectáculo lleno de magia

“Tengo una infección pulmonar, bilateral. Pero bueno, estoy bien”, cerró el último mensaje de Alarcón, que, de estar todo bien, podrá volver a sus actividades en el transcurso de esta semana. ¡Que se mejore!

