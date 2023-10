Visiblemente indignado, Pablo Alarcón opinó sin filtro sobre el conflicto que involucra a Martín Insaurralde y Sofía Clérici, que también impacta contra Jésica Cirio, y hasta lo comparó con Aníbal Lotocki.

Enojado, el artista opinó que la polémica que involucra al ex de Jésica con Sofía habría sido una estrategia para tapar otros escándalos. “Lo de Insaurralde fue un invento para tapar lo de Jésica Cirio y lo de Jésica Cirio fue un invento para tapar la compra de las kangoo de Malena Galmarini y eso fue un invento también para tapar lo de los 200 familiares de Batakis trabajando en el Gobierno, estamos rodeados de corruptos”, sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Cada vez es más grande el invento, ¿vos te irías a operar o llevarías a una persona con Anibal Lotocki?”.

Y fue a fondo: “Son corruptos y se hacen políticos para afanar y nosotros somos las víctimas, ¿cómo puede haber gente que vote a Sergio Massa? Y hay gente, es un sentimiento muy fuerte el peronismo en este país, y yo no estoy contra el peronismo, yo estoy contra los chorros”.

Además, comparó a Insaurralde con Aníbal Lotocki, condenado por “lesiones graves” por las consecuencias de sus cirugías estéticas. “Cada vez es más grande el invento, ¿vos te irías a operar o llevarías a una persona con Anibal Lotocki?”, se preguntó Alarcón mencionando al médico, denunciado en múltiples oportunidades por mala praxis.

PABLO ALARCÓN TILDÓ DE “CORRUPTO” A MARTÍN INSAURRALDE

“Hay sospechas de corrupción y todavía está libre el tipo, yo no lo voto, hay sospechas de corrupción y eso me basta, se dice que son chorros y yo no pongo el cuerpo ahí. Está Milei después y PatrIcia Bullrich, estos candidatos no tienen sospechas de corrupción”, sentenció, indignado.