Bebé reno (Baby reindeer, 2024) se convirtió en escasos días en uno de los éxitos más grandes del año en Netflix, donde superó a tanques como Rebel Moon y Ripley con una premisa por demás incómoda, tal como las situaciones que relataron Edith Hermida, Tamara Pettinato y Ale Maglietti en Bendita.

Todo comenzó cuando Beto Casella resaltó el caso del actor escocés Richard Gadd, que lo inspiró a relatar sus vivencias en una mini serie de siete episodios co protagonizados por Jessica Gunning como una mujer que lo acosa durante meses y meses.

Richard Gadd y Jessica Gunning en Bebé Reno (Foto: Netflix)

Ante el pedido de Beto, Edith Hermida contó que ella tiene un acosador que no solo se ha armado un perfil de Instagram con fotos suyas, sino que se le ha aparecido en ocasiones en la vía pública.

LAS PANELISTAS DE BENDITA EDITH HERMIDA, TAMARA PETTINATO Y ALE MAGLIETTI RELATARON LOS PEORES CASOS DE ACOSO QUE SUFRIERON EN SUS VIDAS

“Yo tengo un señor que me sigue y que me escribe mucho, ahora hace mucho que no, y tiene un Instagram con fotos mías”, dijo Edith. “¿Y qué tipo de mensajes, querida?”, le preguntó Beto, y ella le respondió: “Y piensa que es mi marido”, y agregó que llegó a encontrárselo en la esquina de su casa.

“Hablé con familiares de él y me dijeron que no era peligroso, y reconocen que psiquiátricamente no está bien”, agregó Edith, antes de que Tamara Pettinato contara que “tenía un acosador en la puerta de la radio que iba todos los días y le escribía cartas de 15 páginas a mano”.

Alejandra Maglietti y Tamara Pettinato

“Me escribía que íbamos a vivir juntos él, la novia que tenía encerrada y yo. Venía seguido con el auto a pararse ahí a pocos metros, pero el año pasado tuve que poner una perimetral”, agregó la hija de Roberto Pettinato.

Alejandra Maglietti tuvo un caso parecido con “una persona que se iba a la puerta de la radio, y que en un momento se me sentó en el capot de su auto”. “Era alguien que aparecía y en un momento no me dejó salir, se me sentó en el capot del auto y justo vino un policía y se escapó corriendo”, contó la panelista, que tuvo que recurrir a una perimetral para mantenerlo a raya.

