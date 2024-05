Jimena Barón también se volvió fanática de Bebé Reno, la serie de Netflix que cuenta la historia de una mujer que durante años acosó a un hombre. En este contexto, divertida, se comparó con la protagonista por los mensajes que le envió a su novio, Matías Palleiro, mientras él estaba en una reunión.

“No me atendés. Pensás que vas a librarte de mí. Tu pito es mío. Nunca vas a poder dejarme, bebé reno. Sos mío, espero que lo entiendas por las buenas. Enviado desde mi iPhone”, fue el primer mensaje que le envió Jime, luego de que él no le contestara, imitando el estilo de escritura de la acosadora en la serie.

“Ah, no tenés señal, no te llega el mensaje. Estás culiando con otra. Qué asco, te voy a matar, bebé reno. No sabés dónde te metiste. Enviado desde mi iPhone”, siguió, divertida. Y reconoció: “Cuando no te atiende y estás mirando Bebé Reno”.

JIMENA IMAGINÓ LA REACCIÓN DE SU NOVIO AL LEER SUS MENSAJES

Antes de cerrar, Jimena imaginó mediante un divertido meme la reacción de su novio al leer sus desopilantes mensajes en medio de su reunión.