Al poco tiempo de haberse mudado a la casa de sus sueños, Jimena Barón confirmó que dio el gran paso con su novio, Matías Palleiro. Luego de tres años de romance, el joven se mudó a su casa. Además de estar disfrutando a full de la convivencia, están buscando un hijo.

La cantante, que se sumó al streaming de Olga, donde ya se cruzó con el público y hasta con el conductor, Migue Granados, reveló que quiere volver a convertirse en madre. Su novio se lleva bárbaro con su hijo, Momo Osvaldo, lo que la alienta a agrandar la familia.

“Casamiento no, yo quiero tener hijos, pero casarme no. Hacemos mucho los deberes, eso sí... Tanto tiempo no me queda, cumplo 37, pero no sé si este año... Vamos a ver”.

“Casamiento no, yo quiero tener hijos, pero casarme no. Hacemos mucho los deberes, eso sí... Tanto tiempo no me queda, cumplo 37, pero no sé si este año... Vamos a ver”, aseguró Jimena, a corazón abierto, en diálogo con Socios del Espectáculo.

JIMENA SIENTE QUE DARLE UN HERMANO A MOMO SERÍA UNA “TRAICIÓN”

Acto seguido, en sus redes sociales, Jimena explicó por qué siente que traicionaría a su hijo al darle un hermanito.

“Si yo tuviera otro hijo siento como que lo traicionaría”.

“A mí me da culpa con Morrison. Él quiere, hace un montón me pide. Pero hay algo que a mí me da como culpa, siento como una traición. Es hijo único y nuestro vínculo es nosotros dos solos, juntos hace 10 años y me siento culpable... Si yo tuviera otro hijo siento como que lo traicionaría”, aseguró.