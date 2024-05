Luego de que Juliana “Furia” Scaglione fuera sancionada en Gran Hermano por su tremenda pelea con Mauro Dalessio (por lo que será nominada hasta que culmine su estadía en el reality de Telefe), Coti Romero rompió el silencio y opinó de este tema.

“Siento que la gente compró a Furia así como es y la siguen bancando así”, comenzó diciendo Coti (que fue parte de la edición anterior del programa y de ésta), en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

“No sé si la van a seguir bancando en cantidad porque hay muchas personas que también se están dando cuenta que hay cosas que no van. Hay cosas que son parte del juego y otras cosas que no”, agregó.

Y cerró, sincera, ante la cámara: “La violencia, a mí particularmente, en su momento a mí me sacó, pero también llega un punto en el que te cargás y reaccionás mal, pero con ella es todo el tiempo”.

LA PREGUNTA AL HUESO DE SANTIAGO DEL MORO A MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los participantes con su presencia en la casa de Gran Hermano 2023, el conductor puso en aprietos a Mauro Dalessio al preguntarle en vivo si está enamorado de Juliana “Furia” Scaglione.

“¿Estás enamorado de Juli o no?”, quiso saber el conductor del reality de Telefe despertando una sonrisa incómoda de Juliana. Y, tras una breve pausa, el jugador se sinceró: “La verdad que es alguien que yo quiero mucho, me gusta, es alguien que me ayudó un montón acá y la aprecio”, comenzó diciendo.

“Es una mujer fenomenal. Tiene un montón de cualidades que a mí me ayudaron acá también a mejorar por mí mismo. Tenemos nuestros encontronazos, pero son todo también parte de lo que somos los dos”, agregó. Y Furia cerró, picante: “Es show lo que vino a buscar”.