En medio del debate que despertó el comportamiento de Juliana “Furia” Scaglione en Gran Hermano 2023, Luis Ventura tuvo como invitada a su hermana Andrea, quien ahondó en la personalidad de la joven.

“¿Y cuándo le aparece la furia a Juliana?”, indagó el conductor de Secretos Verdaderos en vivo. A lo que Andrea Scaglione se sinceró: “Es una rebeldía que es contra el sistema. Ella creó una empresa que se llama ‘rompiendo el sistema’ en inglés. Ella era muy chiquita y empezó a comprar remeras, mandó imprimirlas con esa frase y la ropa era muy linda. Empezó a hacer como una venta de eso, con su página, ella se armó todo y creo que tendría 16 años cuando hizo eso. Era muy chiquita”.

“Y ahí empezó con un enojo con el mundo. Todos podemos tener ese enojo, me puede pasar a mí también y la comprendo. Y en ese caso a Juliana yo la entiendo, ella es muy inteligente”, agregó, sincera.

Luego, dio a conocer una charla privada que mantuvo con la jugadora: “Yo le dije ‘hermana mía. Sos una persona que no sé en qué mundo tenés que estar. No entiendo si tenés que estar en este país, si tenés que estar en otro lado o tenés que estar en otro mundo. Realmente, no te entiendo’. La noto diferente de mis otros hermanos, la noto muy distinta. Ella, de muy chiquita y rápidamente, entendió cómo es la vida, pero con respecto a lo artístico”.

Por último, ante la consulta del periodista sobre su Furia es violenta, la invitada de la noche cerró, contundente: “No, es enojona porque mi abuela también era así. Ella no va a llegar a pegar, sabe que no va a levantar la mano. Pudo haber tenido problemas porque levanta la voz, grita mucho y la conversación se va”.

CONTUNDENTE OPINIÓN DE LA HERMANA DE FURIA SOBRE SU RELACIÓN CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de la intensa relación -con varias idas y vueltas- que mantuvo Juliana “Furia” Scaglione con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023, Andrea (la hermana de la jugadora) fue contundente al analizar este romance dentro del reality de Telefe.

“Juliana está enamorada de Mauro, le gusta su cuerpo. Lo levantó a upa”, comenzó diciendo Andrea Scaglione en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

En cuanto a las repercusiones que tuvo la actitud de la participante con el joven la última noche antes de que quedara eliminado, agregó: “Creo que estaba dándose cuenta que con Mauro ya estaba perdiendo todo. Esa actitud que tuvo Juliana con él la entiendo porque me siento identificada. A veces, pasa que ves que el chico no te quiere y estás como forzando porque te das cuenta de que hay como un amor ahí”.

“En todas las parejas, siempre hay alguien que quiere más que el otro. En este caso, ella lo quiere más que él a ella”, cerró la entrevistada, contundente, ahondando en este vínculo que dio que hablar.