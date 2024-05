Luego de la intensa relación -con varias idas y vueltas- que mantuvo Juliana “Furia” Scaglione con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023, Andrea (la hermana de la jugadora) fue contundente al analizar este romance dentro del reality de Telefe.

“Juliana está enamorada de Mauro, le gusta su cuerpo. Lo levantó a upa”, comenzó diciendo Andrea Scaglione en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Foto: Captura (América)

En cuanto a las repercusiones que tuvo la actitud de la participante con el joven la última noche antes de que quedara eliminado, agregó: “Creo que estaba dándose cuenta que con Mauro ya estaba perdiendo todo. Esa actitud que tuvo Juliana con él la entiendo porque me siento identificada. A veces, pasa que ves que el chico no te quiere y estás como forzando porque te das cuenta de que hay como un amor ahí”

“En todas las parejas, siempre hay alguien que quiere más que el otro. En este caso, ella lo quiere más que él a ella”, cerró la entrevistada, contundente, ahondando en este vínculo que dio que hablar.

“Juliana está enamorada de Mauro, le gusta su cuerpo. Lo levantó a upa”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

PROFUNDO SINCERICIDIO DE FURIA AL HABLAR DE SU RELACIÓN CON MAURO DALESSIO EN GRAN HERMANO 2023

Luego de que una tremenda pelea terminara de quebrar su relación con Mauro Dalessio, con quien había comenzado un romance en Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione se confesó con Virginia Demo a solas y compartió sus sentimientos más íntimos.

“Mauro quiere ser protagonista y al lado mío no se siente protagonista. Y está equivocadísimo porque una pareja que va con todo, es una locura. No una pareja que está todo el día durmiendo”, lanzó la jugadora, tal como se vio en un video que se viralizó en las redes.

Furia agredió a Mauro verbalmente Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

“Yo no me enojé con él porque no quiere jugar conmigo. Me enojé por cómo usó mi corazón y lo hizo mier…, lo destruyó por completo; y después se cag… de risa y hablar mal de mí por cámara”, agregó.

“Me enojé (con Mauro) por cómo usó mi corazón y lo hizo mier…, lo destruyó por completo; y después se cag… de risa y hablar mal de mí por cámara”.

Y cerró, dejando en claro sus deseos de que el joven quede eliminado del reality de Telefe: “Y ni siquiera estoy enojada porque no le deseo el mal a nadie, ni el odio a nada, pero que se vaya a trabajar afuera. Yo tengo que seguir mi juego”.