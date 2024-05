Luego de la escandalosa y violenta pelea que protagonizó con Mauro Dalessio en la casa de Gran Hermano, Juliana “Furia” Scaglione dividió las aguas en el público. Sin embargo, su potente y fiel fandom la sigue bancando y el grito que recibió desde el exterior lo dejó clarísimo.

Compartiendo la mesa con Mauro, Bautista Mascia, Nicolás Grosman, Florencia Regidor y Darío Martínez Corti, Virginia Demo replicó el grito, que no todos oyeron: “‘Furia, tranquila. Los furiosos atacamos’. Lo dijeron con el megáfono”.

“¿Qué dijeron?”, respondió Darío, mientras Dalessio se atragantaba con la comida.

“‘Furia, quedate tranquila, los furiosos atacamos’. Y ayer dijeron lo mismo”, repitió Virginia, a minutos de que Mauro quedara nominado, junto a Furia (por la sanción), Darío, Emmanuel, Florencia, y Martín.

Zoe Bogach, líder de la semana, aún no definió cómo quedará la placa final.

FURIA FUE SANCIONADA EN GRAN HERMANO POR SU VIOLENTA PELEA CON MAURO DALESSIO

El domingo pasado, Furia protagonizó una fuerte discusión con Mauro, en la que no faltó la agresión verbal e incluso física. Juliana empujó en una oportunidad a Dalessio, en plena pelea.

Rotas las reglas de convivencia, Scaglione recibió una dura sanción de Gran Hermano.

“Les he dicho que yo no voy a involucrarme en sus conflictos, salvo que intenten resolverlos cruzando ciertos límites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir, y hacer lo que deseen, incluso si se expresan con vehemencia, euforia o exaltación. En mi casa, en mi casa, no hay censura de ningún tipo”, dijo Big.

“Lo que sucedió hoy, con relación al conflicto entre Juliana y Mauro, significa para mí una gravísima falta”, continuó, serio.

“Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en donde una advertencia no alcanza. Por eso Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción: desde este momento, hasta el final de tu estadía en la casa, vas a estar siempre nominada. Esto significa que, a partir de la próxima semana, ya estás en placa”, expuso Gran Hermano, indignando a Furia con la medida.

