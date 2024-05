A casi veintitrés años de haberse coronado ganador de la segunda edición de Gran Hermano 2001, Roberto Parra visitó Entre nos, donde habló largo y tendido sobre cómo se quedó con el certamen y recordó con lágrimas en los ojos a Silvina Luna, que compartió la casa con él.

En el ciclo que conduce por Net TV, Tomi Dente le preguntó a Parra cómo recordaba a la modelo, que disputó con él la final de esa edición, en la que Soledad Silveyra le anunció que los votos del público lo habían favorecido.

Roberto Parra y Silvina Luna (Foto: Captura Net TV)

“¡Puff! tuve vínculos con ella, con Gustavo, con Jimena. La recuerdo con la sonrisa que tenía ella, como era ella. Hacía años que no la veía y sé que estaba sufriendo mucho. Y cuando sabía que estaba mal, sé que estaba peleando por su vida, y no pensé lo peor”, contó Roberto, notablemente conmovido.

Leé más:

Qué es de la vida de Roberto Parra, el ganador de Gran Hermano que perdió el premio en el Corralito

ROBERTO PARRA ESTALLÓ EN LLANTO AL RECORDAR A SILVINA LUNA

“Si bien sabía que estaba muy mal, nunca pensé eso. Hace años que no la veía”, contó Parra, que reveló que tras la muerte de Silvina, se comunicaron “de Telefe para hacer el homenaje que le había hecho Marley”, en referencia al programa de Por el mundo que le dedicó el conductor.

“Yo decidí no ir por una cuestión de respeto, pues yo hace años que no la veía a ella. Sí, le mandé saludos por una persona que le hizo un trabajo en su casa de mantenimiento. No sabía mucho de ella y me parecía que yo no tenía que estar ni en el homenaje, ni en su velorio”, agregó.

Roberto Parra le ganó la final de Gran Hermano 2001 a Silvina Luna.

“No es que yo no quise ir, pero después de un montón de años, un momento tan difícil… A mí no me gusta ser ‘Figuretti’, ¿viste? En un momento tan delicado”, explicó. “. “Yo lo conocí al hermano, a Ezequiel, cuando era más chico porque ella se quedó sola. Ella perdió a su mamá y a su papá mucho tiempo antes, muchísimo y la verdad que me caló hondo”, señaló Roberto, sin poder parar sus lágrimas.

Leé más:

Roberto Parra opinó muy fuerte sobre la detención de Marcelo Corazza: “Le están haciendo la vida imposible”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.