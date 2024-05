Coy opinó a fondo de la repudiable pelea que protagonizó su hermana Juliana “Furia” Scaglione con Mauro Dalessio en Gran Hermano 2023, por la que recibió la sanción de estar en placa hasta que su estadía en el reality llegue a su final, y la defendió con uñas y dientes.

Coy aseguró que Mauro provoca a Furia y que está digitado por Gran Primo desde el primer día que puso un pie en la casa, con el claro objetivo de desestabilizarla para que quede fuera de juego.

“Yo creo que los chicos la conocen a Furia. Hace cinco meses que están y saben lo que Mauro hace. Pasa que hay mucha gente que no ve 24-7 y solo ve los edits que hacen en los programas y se quedan con eso”, dijo Coy en Se picó, streaming que conducen Gastón Trezeguet y Laura Ubfal.

Picante, la hermana de Furia continuó: “Mauro también está haciendo de las suyas. No es un Carmelo descalzo… Mauro dijo ‘si yo me voy, me la llevo puesta’. O sea, es obvio que quieren sacar a la mejor jugadora”.

COY ASEGURÓ QUE QUIEREN HACER QUEDAR A FURIA COMO UNA VIOLENTA

En ese marco, Coy apuntó contra los tape que salen al aire y que se viralizan en las redes, en los que muestra un fragmento de las cosas.

“La gente que no lo ve todo se queda con esos extractos. Entonces, consideran que Furia es una violenta, que es una agresiva, y se genera un hate, como el que estamos tratando de frenar con el hermoso fandom que somos”.

JORGE RIAL FUE LAPIDARIO CON FURIA DE GRAN HERMANO 2023

Juliana “Furia” Scaglione fue foco de análisis en Gran Hermano 2023 y en diferentes programas de actualidad, luego de la explosiva pelea que protagonizó con Mauro Dalessio, por la que fue sancionada.

No ajeno al tema, y tras haber sido el conductor de reality en temporadas pasadas, Jorge Rial opinó durísimo sobre la participante y aseguró que él ya lo hubiera expulsado de la casa.

“Ya es un espanto. De verdad lo digo, lo que yo veo en los recortes. Ya supera a la producción y a la conducción. Su personalidad es un espanto y creo que es un reflejo de lo que está pasando hoy en la sociedad. El grito fácil, el insulto fácil, el atropellarte”, dijo Rial en Argenzuela, su programa radial.

Y continuó, súper crítico: “Yo le pondría un límite, y no creo que ese que le pusieron, el de que esté constantemente en la placa porque, además, creo que Furia tiene un apoyo bastante fuerte afuera”.

“Yo, personalmente, la sacaría del programa. Y haría un show grande. Estoy dos horas, solito con ella, poniéndole los puntos”, expresó Jorge Rial, con contundencia.

