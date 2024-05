En medio de un imperdible ida y vuelta con sus invitados de La Noche de Mirtha, el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, Mirtha Legrand sorprendió en vivo al dar detalles de su rutina diaria.

“A mí me encanta ir al teatro, me gusta muchísimo. A mí me gusta salir de noche, me encanta, y después ir a comer. Soy nocturna, soy ave nocturna”, confesó la conductora, dejando en claro cuál es su momento preferido del día.

Tras escucharla, Jorgelina Aruzzi intervino: “¿Te levantas temprano?”, indagó. A lo que Mirtha despertó las risas de los comensales con su respuesta: “¡No, tardísimo! Me acuesto a las cuatro de la mañana”.

“A esa hora estoy en la cama, leo los diarios a fondo. Veo un poco de televisión, los noticieros y algún libro que estoy leyendo”, agregó. Y cerró, sincera: “A mí me gusta la noche porque nadie me molesta. Es linda la noche. Nadie me molesta. Es linda el silencio de la noche. Nadie me molesta, nadie me llama por teléfono y estoy tranquila porque casi no hay ruido”.

LA TRISTEZA DE MIRTHA LEGRAND POR LA MUERTE DE LUIS MARÍA SERRA, QUIEN COMPUSO LA CORTINA DE SU PROGRAMA

Antes de presentar a sus invitados de la noche en La Noche de Mirtha, el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, Mirtha Legrand se mostró muy triste al dar a conocer una noticia al aire.

“Tengo una noticia muy triste para decirles. Murió Luis María Serra, una gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años y que se llama ‘Emperatriz’”, comenzó diciendo la conductora, a flor de piel.

“Además de componer la música de películas argentinas muy importantes como ‘La Mary’, ‘Camila’ y ‘Juan Moreira’, entre tantas otras. Le mando mis condolencias a su familia. Y para él, el beso al cielo. Era una gran persona”, agregó.

Y cerró, visiblemente movilizada: “Pongan la música de mi programa, por favor. A su familia, todo mi respeto y mi cariño. Me llamó Nacho Viale (su nieto) para decirme que lo había llamado uno de sus hijos. Que en paz descanse. Ay, ay, ay”.