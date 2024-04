El paso de Julieta Poggio (22) por La Noche de Mirtha Legrand no pasó desapercibido, no solo porque era su primera vez en el programa de la vida, sino por sus declaraciones sinceras y sin filtros.

La ex Gran Hermano 2022 sorprendió a Mirtha Legrand con su tajante postura a favor de la juventud, tras sostener que le da temor el paso del tiempo.

“Me da miedo crecer”, dijo Julieta, generando automáticas repreguntas de la diva y de Valeria Mazza, también invitada a la mesa de La Chiqui.

JULIETA POGGIO OPINÓ SOBRE LA VEJEZ Y LA JUVENTUD EN LA MESA DE MIRTHA LEGRAND

Mirtha Legrand: -¿Te preocupa el paso del tiempo?

Valeria Mazza: -No, si está bien vivido. Yo creo que tenemos que disfrutar cada día.

Mirtha: -Pero hay mujeres que sufren horrores, ¿no?

Julieta Poggio: -A mí me da miedo crecer.

Mirtha: -¿A vos qué?

Julieta: -Yo amo la juventud. Me encanta.

Valeria: -¿Pero te da miedo crecer?

Julieta: -Crecer, hacerme adulta. Soy muy feliz en esta edad y amo la juventud. Ser como adolescente todavía.

Valeria: -Yo a tu edad me imaginaba en esta edad. Yo me imaginaba con mis hijos, me imaginaba caminando de la mano...

Julieta: -No, yo no hay nada más lejos que me imagines que siendo madre. Lo veo muy lejano. Cambió igual eso.

Mirtha: -¿Y te gustaría casarte y tener hijos o tener hijos?

Julieta: -No sé. Pero me encanta el amor, no hay nada más lindo que el amor.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.