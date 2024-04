En medio de La Noche de Mirtha Legrand, mientras Valeria Mazza y Martín “Campi” Campilongo contaban que desarrollaron nuevas habilidades en pandemia, a Mirtha Legrand se le vino a la cabeza el doloroso recuerdo de la muerte de su hermana gemela, Silvia “Goldy”.

Goldy Legrand murió el 1 de mayo de 2020 y Mirtha no pudo darle el último adiós por la pandemia de coronavirus y las restricciones que regían en la Argentina.

“La pandemia me destrozó. Además, no pude enterrar a mi hermana”, dijo la diva, con visible tristeza.

EL DURO RECUERDO DE MIRTHA LEGRAND DE LA PANDEMIA

Valeria Mazza: -Yo soy como MacGyver. Si hay algo que hacer, arreglar, yo lo voy a resolver. Soy muy hábil.

Campi: -¿Sos más hábil que tu marido?

Valeria: -¡Sí! En ese sentido él aprendió muchas cosas durante la pandemia. Aprendió a dónde estaba la cocina, que hasta ese momento no sabía.

Mirtha Legrand: -A mí la pandemia me destrozó, me hizo mucho daño. Además, en la pandemia murió mi hermana, que no la pude enterrar, acompañar. Son esas cosas que quedan en tu vida y en tu corazón para toda la vida. Son cosas muy duras, muy terribles.

Campi: -Mi padre y mi padrastro murieron en pandemia por covid.

Julieta Poggio: -¿Te pudiste despedir?

Campi: -Los pude despedir. Éramos muy poquitos, pero fue tremendo.

