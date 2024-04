Las imágenes de Julieta Poggio caminando de la mano en Mendoza con un modelo, y la fuerte versión de que los habían visto a los besos en un boliche, dejaron a la ex Gran Hermano 2022 sin margen para negar el romance.

“Fuimos a comer, fuimos a bailar, paseamos, conocimos de todo. Un viaje con un amigo”, comenzó en una nota con Socios del Espectáculo.

En ese momento, el periodista reparó en que si era solo un simple amigo, y Poggio respondió desafiante: “¿Amigos con derechos no existen?”.

Fabri Maida.

LA FILOSOFÍA DE JULIETA POGGIO SOBRE SUS VÍNCULOS SEXOAFECTIVOS

“O sea, un día me van a ir con él, otro día me van a ir con otro. Yo no quiero que me casen con nadie, de verdad”, continuó.

Al final, Julieta Poggio dio una verdadera lección sobre cómo funcionan algunos vínculos sexoafectivos actuales: “La soltería está hecha para disfrutarla. No hay pacto de nada. La soltería es la soltería. Cuando pinta, pinta. Obvio”.