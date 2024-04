Se viralizó una foto de Julieta Poggio caminando de la mano con Grego Rossello por Martínez. Esta imagen despertó todo tipo de especulaciones sobre un posible romance entre la artista y el influencer. En este contexto, hicieron un fuerte descargo y revelaron que se trataba de una campaña con un fin solidario.

“Les queremos contar que la foto nuestra que se viralizó es una fake news y forma parte de la campaña de Missing Children Argentina. En realidad, la intención es que se viralizara la imagen de David Leonardo Capli, perdido desde el 1 de octubre de 2021″, expresaron en referencia al retrato de un niño desaparecido que están buscando, que podía verse en la remera de él.

Por su parte, Juli contó por qué se sumó a la campaña de Missing Children Argentina y apuntó muy fuerte contra los medios por difundir esta noticia falsa sobre el posible affaire con Grego. E hizo un profundo análisis que compartió a través de sus stories de Instagram.

EL DESCARGO DE JULIETA POGGIO

“Así como los medios rápidamente viralizaron esta noticia falsa y como nadie dudó de la veracidad de la noticia por el peso que tienen estos portales supuestamente serios o con información de buena fuente, es como algunas veces la gente cree todo lo que ve o lee y no da ni siquiera la chance a dudar...”.

“Muchas veces, pueden llegar a lastimar o te pueden ensuciar injustamente difundiendo información falsa solo para tener un clic, un like o una visualización más. Es así. El medio es así...”.

“Yo ya lo entendí y puedo vivir con eso, pero no significa que no me afecte o me duelan las cosas que a veces se dicen o hacen con maldad. Está bueno que cada uno tome conciencia sobre la responsabilidad que a veces tienen los medios de comunicación y que por lo menos pongan en tela de juicio si algunos rumores o chismes son reales o no”, sentenció, con total firmeza.