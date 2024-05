Antes de presentar a sus invitados de la noche en La Noche de Mirtha, el programa que conduce todos los sábados a la noche por eltrece, Mirtha Legrand se mostró muy triste al dar a conocer una noticia al aire.

“Tengo una noticia muy triste para decirles. Murió Luis María Serra, una gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años y que se llama ‘Emperatriz’”, comenzó diciendo la conductora, a flor de piel.

Foto: Captura (eltrece)

“Además de componer la música de películas argentinas muy importantes como ‘La Mary’, ‘Camila’ y ‘Juan Moreira’, entre tantas otras. Le mando mis condolencias a su familia. Y para él, el beso al cielo. Era una gran persona”, agregó.

“Tengo una noticia muy triste para decirles. Murió Luis María Serra, una gran persona. Él compuso la música que me acompaña hace tantos años y que se llama ‘Emperatriz’”.

Y cerró, visiblemente movilizada: “Pongan la música de mi programa, por favor. A su familia, todo mi respeto y mi cariño. Me llamó Nacho Viale (su nieto) para decirme que lo había llamado uno de sus hijos. Que en paz descanse. Ay, ay, ay”.

Foto: Web

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MIRTHA LEGRAND INCOMODÓ A EDITH HERMIDA CON UNA PREGUNTA EN VIVO

Fiel a su sinceridad, Mirtha Legrand (que estaba remplazando a Juana Viale en la conducción de Almorzando con Juana) observoó con atención a una de sus invitadas, Edith Hermida, y fue al hueso con su pregunta en vivo.

“¿Estás cambiada, Edith? Para bien, eh, para bien. Estás muy bonita. Muy mona estás. ¿Te hiciste alguna cirugía?”, quiso saber la conductora del programa de eltrece.

Foto: Captura (eltrece)

“Estoy grande ya. ¿Quién me hizo la carita?”, respondió con humor. Y despejó cualquier duda: “No, mirá. Ni bótox, tengo. Me arrugo, me enojo. No me pongo ni bótox, ni ácido hialurónico, nada”.