Agustín “Cachete” Sierra volvió a la mesaza de Mirtha Legrand después de algún tiempo, pero a la conductora la extrañó que el actor no llevara consigo a su inseparable perra Marta, por lo cual le preguntó la causa de sus ausencia y la explicación de él la horrorizó.

Todo comenzó cuando Mirtha le preguntó a Cachete si está en pareja y él le respondió: “Ahora no, tengo a mi perra, que es fiel, compañera, Marta”. Pero cuando la conductora le consultó si la había traído, el señaló que: “La dejó en su casa porque se tira unos pe… fuertes”.

Agustín Cachete Sierra desconcertó a Mirtha Legrand con un sincericidio escatológico (Foto: Captura /eltrece)

“Lo vamos a blanquear acá, se tira unas flatulencias…”, corrigió Cachete, adaptando su mensaje a la TV mientras nazarena Vélez le señalaba que “no le gusta a Mirtha eso”. “Bueno, perdón. Siempre es Marta igual, esa es la buena”, llegó a decir Sierra, antes de que La Chiqui tome la palabra.

“Es horrible, horrible… No sé si no lo voy a cortar eso”, dijo la conductora, amenazando con censurar esa escena en la sala de edición. “Sí, cortalo, Mirtha, cortalo. No la pude educar para eso, Mirtha, perdón. Por eso no la traje”, cerró Cachete.

Agustín “Cachete” Sierra habló a fines del año pasado sobre el cariño que le sigue teniendo a su ex, Fiorella Giménez. “Yo le deseo lo mejor. La quise mucho, la quiero todavía, obviamente. Nosotros nos dijimos todo lo que nos teníamos que decir”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América.

Cachete Sierra reveló el origen de su apodo en Almorzando con Juana (Foto: eltrece)

En cuanto al ida y vuelta que tuvo la bailarina con los jurados en Bailando 2023 donde se lo nombró al joven, el entrevistado se sinceró: “No me molesta para nada y cuando tengo una duda, sé que tengo línea directa con ella y si pasa algo, le escribo o la llamo”.

“Y siempre que hablamos fue más sanador aún porque terminamos queriéndonos mucho y amándonos”, continuó. Y cerró, a corazón abierto: “No funcionó por un montón de motivos, quizás más nuestro, pero el recuerdo siempre es el mejor”.

