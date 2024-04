Al frente de la conducción de Almorzando con Juana, Mirtha Legrand le puso pimienta a la mesa cuando le preguntó a Isabel Macedo por su historia de amor con Facundo Arana.

La actriz y el actor le pusieron punto final a su relación, de una década, en 2006. Desde entonces, no continuaron en contacto y Macedo no guardaría los mejores recuerdos del romance, que no terminó armoniosamente.

Actualmente, Isabel está casada con Juan Manuel Urtubey, político con quien formó una familia en salta. Macedo y Urtubey son los papás de Isabelita y Julia.

LA PÍCARA RESPUESTA DE ISABEL MACEDO CUANDO MIRTHA LEGRAND LE PREGUNTÓ POR FACUNDO ARANA

Sin ánimos de hablar de su historia de amor pasada con Facundo Arana, Isabel Macedo enfrentó las preguntas de Mirtha Legrand con astucia, picardía y humor.

Mirtha Legrand: -Vos estuviste de novia con Arana, ¿no?

Isabel Macedo: -Sí.

Mirtha: -Mucho tiempo.

Isabel: -Diez años.

“Yo no me acuerdo de lo que comí ayer. No me acuerdo de nada. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días”.

Mirtha: -¿Te hace bien recordarlo?

Isabel: -Yo no me acuerdo de lo que comí ayer. No me acuerdo de nada. Me acuerdo de mi familia porque los veo todos los días, pero no, no...

Mirtha: -¿Cuánto tiempo estuviste de novia?

Isabel: -Diez.

Mirtha: -¡Diez años! ¡Es mucho!

Isabel: -Es un montón.

Mirtha: -¡Qué bárbaro! Bueno, se te ve muy feliz ahora.