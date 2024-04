Isabel Macedo visitó este domingo Almorzando con Juana, pero para su sorpresa la conductora resultó ser Mirtha Legrand, que no pudo evitar incomodarla con preguntas sobre el pasado amoroso de la actriz, e inclusive por su vieja encilla con Pampita en Punta del Este.

“¿Cómo es tu relación con Pampita?”, le preguntó sin filtro la conductora en su mesaza, frente a Martín Seefeld, Amalia “Yuyito” González, Monna Antonópulos y Ariel Puchetta y la actriz mostró su incomodidad. “Bien, ¿y por qué te tapas?”, le replicó al ver que la conductora se cubría la cara con una servilleta.

Pampita y Isabel Macedo (Fotos: Instagram)

“No, porque tuvieron una pelea hace años, en Punta del Este”, le recordó La Chiqui, sobre la rencilla de la que fueron testigos muchos famosos en una fiesta de fin de fin de año de 2010 que se realizó en un imponente hotel; y todo por los celos de la modelo sobre un supuesto affaire con Benjamín Vicuña.

Leé más:

Pampita habló de Isabel Macedo y de una actriz a la que no perdona: “No tuvo empatía como mujer”

MIRTHA LEGRAND INCOMODÓ A ISABEL MACEDO EN ALMORZANDO CON JUANA VIALE

“Yo te digo una cosa, no me acuerdo lo que comí ayer, y me voy a acordar de una cosa que pasó hace veinte años”, se defendió Isabel, pero Mirtha sacó a relucir su memoria implacable. “Yo me acuerdo muy bien, fue a la salida de un boliche”, le señaló.

Pampita le dedicó un llamativo gesto buena onda a Isabel Macedo.

“Es muy saludable tener memoria selectiva Mirtha”, dijo Yuyito, pero la Macedo no se quedó callada y afirmó: “Yo tengo”. “Bueno, está bien querida, está bien”, le dijo Mirtha, que al poco tiempo le preguntó por otros temas candentes en su vida como su romance con Facundo Arana.

“Si, está bien, pero…”, le contestó la actriz, que hizo una seña como de “fajar”. “Pero me dijiste que no te acordás”, retrucó Mirtha. “No, pero te juro que… No me parece bien quedarse aferrada a las cosas del pasado. Me parece bien mirar el presente y el futuro”, señaló Macedo.

Leé más:

Así es la nueva vida de Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey y sus hijas en Uruguay: el álbum de fotos