En los minutos finales de Almorzando con Juana, esta vez al frente de Mirtha Legrand porque su nieta está de viaje, la diva descolocó a Agustín “Cachete” Sierra con una pregunta súper retro de su romance con Cande Ruggeri, en 2015, con quien la relación no terminó bien.

“Fue la primera persona que me rompió el corazón... Nunca más hablamos, desapareció. No respondió más los mensajes y ya está”, había dicho la hija de Oscar Ruggeri en La Previa de La Academia, en mayo de 2021.

Con esa información en su cabeza, Mirtha se quitó la duda en pleno programa con Cachete, quien con su breve y seca respuesta dejó en claro, una vez más, que el vínculo con Cande no finalizó de la mejor manera.

¿CACHETE SIERRA DEJÓ A CANDE RUGGERI POR WHATSAPP?

Mirtha: -Vos no te vas porque yo esta noche no voy a poder dormir sino me decís...

Cachete: -¿Qué tengo que decir? ¿Qué pasó? ¿Qué hice?

Mirtha: -¿Estuviste en pareja con la China y Lali?

Cachete: -No. Éramos niños, jugábamos a ser novios, pero no. No.

Mirtha: -Tengo otra pregunta: ¿dejaste a Cande Ruggeri por mensaje?

Cachete: -(Risa). No, señora. Ella ha dicho cosas que no...

Nazarena Vélez: -¿Que no fueron verdad?

Cachete: -Sí...