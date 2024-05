India, la hija mayor de Facundo Arana y María Susini, cumplió 16 años. Su papá, siempre muy cariñoso con su familia, le dedicó a la adolescente un cariñoso posteo en Instagram.

El actor publicó dos fotos. Una que muestra a la cumpleañera a punto de soplar las velitas junto a él y a María. Y otra de India junto a sus padres y a sus hermanos en plena celebración.

India, Facundo Arana y María Susini

“No puedo mejorar esto. Ni en esta vida ni en las que vengan... Que el tiempo se detenga para siempre... Felices 16, cachorra del alma”, le dedicó Facundo, sensibilizado.

Facundo Arana y María Susini con sus hijos India, Yaco y Moro.

¿QUÉ HABÍA DICHO FACUNDO ARANA SOBRE EL DEBUT DE SU HIJA COMO MODELO?

Tiempo atrás, Facundo había opinado del debut de India como modelo.

“Me considero un acompañante de lujo y cuidador de su seguridad hasta donde vayan mis obligaciones. No elijo ni su vida, ni su sexualidad, ni sus elecciones. Es su vida. Yo soy el papá, me voy encargar de que puedan leer, escribir y que sean educados. Todo el resto es de ellos”, expresó.