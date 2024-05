En una profunda nota que dio a Socios del Espectáculo –el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece- Sabrina Rojas vivió un momento a pura diversión al hablar de los atributos de sus exparejas.

Luego de que Lussich se refiriera a Tucu, Sabrina tomó con gracia un malentendido: “Pensé que ibas a decir otra cosa. Yo siempre me ubico bien en ese sentido”, lanzó, en referencia a la gran química que tuvo con los hombres que fueron parte de sus vidas.

Fotos: Captura (eltrece)

“Es pura casualidad”, agregó, generando las carcajadas de los presentadores y las panelistas. Y cerró, imprimiéndole su característico sentido del humor a la nota que se pudo ver en el cierre de la semana: “Se ve que es olfato”.

¡Epa!

LA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS CUANDO TARTU LE PREGUNTÓ SI LUCIANO CASTRO QUIERE BESARLA

Luego de que Sabrina Rojas desmintiera la versión que lanzó Marcela Tauro en Intrusos al contar que habría habido un beso entre ella y Luciano Castro, Augusto “Tartu” Tartúfoli incomodó a su compañera en vivo.

Así fue el picante ida y vuelta de Tartu y Sabrina en Pasó en América:

Foto: Captura (América)

Sabrina: -No me besé con Castro, hace años que no me beso, ni ganas de besarlo, pero ni ganas.

Tartu: -¿Y él?

S: -Ah no lo sé, preguntale a él. Yo no puedo contestar con él, supongo que no.

T: -¿Le puedo preguntar a cámara?

S: -Preguntale.

T: -Luciano, ¿vos tenés ganas de chapar a Sabrina de nuevo? Si supieran…

S: -Éste no me ayuda en nada, me perjudicás.