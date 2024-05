Luego de que Sabrina Rojas desmintiera el rumor que afirma que Luciano Castro y Flor Vigna seguirían de novios a escondidas para que ella no se moleste, la panelista cumplió 44 años y mostró a través de sus stories de Instagram la sorpresa que su ex le preparó con sus dos hijos.

Sabrina, que aclaró que adora a Luciano y siempre será su familia aunque no se reconciliaría con él, compartió en su red social un video que la muestra bajando por la escalera hacia la cocina mientras Fausto y Esperanza la esperan no solo con regalos sino con una torta y las velitas prendidas, lista para que ella pidiera sus deseos.

“Muy temprano y dormida, desde otro ángulo, de cómo empezó mi día. Qué linda es esta vida”.

Si bien optó por no filmar a su ex, sí se puede escuchar su voz cantándole el feliz cumpleaños. “Muy temprano y dormida, desde otro ángulo, de cómo empezó mi día. Qué linda es esta vida”, expresó Sabrina, sensibilizada, junto al emoji de corazón. ¡Son familia!

FIRME RESPUESTA DE SABRINA ROJAS SOBRE SU SEPARACIÓN DE LUCIANO CASTRO

Sabrina Rojas fue contundente al contestar si su separación de Luciano Castro es definitiva. “No me imagino la vida conviviendo con él, no me gusta, no volvería a besarlo, no me genera... lo amo con todo mi ser, pero lejos”.

“Para mí Luciano es el chabón más fachero de la Argentina, es precioso, es hermoso, pero es como la hermana que tiene un hermano fachero que todas gustan de él, pero para mí es un hermano...”, agregó la actriz sobre su ex.