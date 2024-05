A tres meses de que las vidas de Daniela Celis y Thiago Medina cambiaran para siempre con la llegada de sus hijas Laia y Aimé, la exparticipante de Gran Hermano abrió su corazón y contó el lado B de la maternidad.

La joven dejó en claro que “no todo es color de rosas” y fue por ese motivo que, días atrás, se mostró llorando y a flor de piel en un video que subió a las redes para compartir con sus seguidores sus sentimientos más íntimos.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

Además, Daniela ahondó en los cambios que notó desde que dio a luz: “Lo del cuerpo es el proceso que más me cuesta. Es un largo proceso, volver a que tu cuerpo se normalice y yo tuve dos. El aprender a no compararme con otras mamás es importante, es un laburito del día a día. Entreno en casa y tengo algunos masajes de drenaje”.

“Yo sentía que estaba mostrando la maternidad muy romantizada. Descubrí el lado que no conocía, que desconocía completamente, el lado que es colapsar. Me encontré con todo esto”, agregó en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

Y cerró, a corazón abierto, dejando en claro su intención de dar a conocer distintas facetas de la maternidad: “Decidí mostrar un poco de lo que es real, a mí me gustaría mostrarles a mis seguidores lo bueno y lo malo”.

DANIELA CELIS COMPARTIÓ SUS TIPS PARA MADRES PRIMERIZAS, A DOS MESES DE HABER DADO A LUZ A SUS GEMELAS

En medio de felicidad que vive después de que nacieran sus hijas Laia y Aimé, frutos de su relación con Thiago Medina, Daniela Celis compartió con sus seguidores (en marzo pasado) cómo vive esta nueva etapa de su vida como madre primeriza de sus gemelas y no dudó en compartir sus tips para aquellas madres que están pasando por su misma experiencia.

“Soy madre primeriza y hacerles upa no significa malcriarlas. Es mimarlas, contenerlas y generar una linda conexión”, se la escuchó decir a la exparticipante de Gran Hermano, en un video que subió a Instagram, en el que se la ve teniendo a upa a sus pequeñas.

Foto: Captura de Instagram (@danielacelis01) Por: Fabiana Lopez

“Soy madre primeriza y no hay que darles besos ni en las manos, ni en los cachetes. Soy madre primeriza y si fumás, mejor traete una muda de ropa porque si no, no las levantás. Soy madre primeriza y obvio que saco tips de TikTok”, agregó, divertida.

Y cerró en la publicación que cosechó muchos likes y mensajes cariñosos de sus seguidores: “Soy madre primeriza y solamente le hago caso al pediatra; a lo que dice la gente, no. Soy madre primeriza y no las despierto para comer, les doy cuando tienen hambre. Soy madre primeriza y cuando llegás, hay que lavarse las manos con jabón y después te ponés alcohol. Soy madre primeriza y obvio que les doy lactancia mixta, fórmula y teta. Soy madre primeriza y si estás enfermo, ni vengas”.