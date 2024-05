Daniela Celis, mamá de las gemelas Aimé y Laia con su pareja, Thiago Medina, compartió un descargo a través de sus stories de Instagram relatando lo mucho que le está costando ser madre primeriza. “Colapsé por primera vez”, admitió, en confianza con sus seguidoras.

“Hace algunos días estaba mal, no hay de qué preocuparse, son momentos. Me resulta todo difícil y colapsé por primera vez, siendo madre. Me encontré en una situación fuera de mi zona de confort, no encontré mi espacio, ni el tiempo”, aseguró, a corazón abierto.

“Hoy reflexiono y pienso, ‘qué mundo hay detrás de una madre’. Mi intención era ser sincera con ustedes y mostrarles lo bueno como lo malo, pero en ese momento no me animé. Hoy que estoy mejor les voy a compartir un poquito de mi realidad y lo que nadie o pocos ven”, sumó, junto al emoji de corazón herido.

EL VIDEO DE DANIELA CELIS LLORANDO

Acto seguido, Daniela posteó un video llorando a cámara.

“Lloro en silencio para que nadie se entere, para que las bebés no se despierten, ¿esto será ser mamá toda la vida? Ese momento en el que entrás en llanto, en crisis, y te descargás. Las mamás no tienen ese momento, no existe. Esto también es real. No tenés ni un minuto para descargarte”, se la escucha decir, entre lágrimas.

Acto seguido, repuesta, se mostró maquillándose. “Y ahora, a maquillarnos, como si nada hubiese pasado”, sumó, visiblemente angustiada.

DANIELA ACLARÓ QUE THIAGO LA CONTIENE

En este contexto, Dani también aclaró que en su casa, pese a haber colapsado, está contenida.

“Estoy muy contenida en casa, con Thiago, mi mamá y la familia, pero también soy humana. Me veo diferente, me siento distinta, y es todo nuevo para mí siendo primeriza”, sentenció.