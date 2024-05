A pocos días de haberse mostrado desbordada por la maternidad, Daniela Celis les mostró a sus seguidores de Instagram la muchísima mercadería que compró en el supermercado mayorista.

La madre de Laia y Aimé con su novio Thiago Medina fue a hacer la compra mensual y compartió a través de sus stories de Instagram la foto de sus tres changos llenos.

“Compra del mes. A ver... Cuánto gasté para ustedes”.

“Compra del mes. A ver... Cuánto gasté para ustedes”, les dijo a sus seguidores, desafío que les cayó mal, ya que argumentaron que en la situación del país no da presumir su poder adquisitivo.

(Foto: Instagram / danielacelis01)

DANIELA CELIS SE MOSTRÓ DESBORDADA POR LA MATERNIDAD

Daniela posteó un video llorando a cámara.

“Lloro en silencio para que nadie se entere, para que las bebés no se despierten, ¿esto será ser mamá toda la vida? Ese momento en el que entrás en llanto, en crisis, y te descargás. Las mamás no tienen ese momento, no existe. Esto también es real. No tenés ni un minuto para descargarte”, se la escucha decir, entre lágrimas.