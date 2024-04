Luego de que Sabrina Rojas y Flor Vigna revelaran que mantuvieron una charla privada a fines de marzo pasado para aclarar algunas cuestiones y dejar atrás los conflictos, Luciano Castro contó cómo reaccionó cuando se enteró de este acercamiento.

“A mí eso me alegró. Me pareció un gesto muy grande de ellas porque nadie les pidió nada, yo jamás les pedí ni que hablasen, ni nada; y fue una decisión de ellas”, contó el actor en una nota que dio en A la tarde.

Foto: Captura (América)

“Yo me enteré después que había pasado y me pareció enorme y me tranquilizó porque yo, en definitiva, estaba como expectante de los ‘dimes y diretes’. Y acá se acabó todo, hablaron las chicas entre ellas, dijeron las cosas, y fue hermoso”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “A mí me agarró una alegría enorme saber que habían hablado entre ellas y que se dieron cuenta que éramos más causal de todo lo que se decía y sucedía, que lo que pasaba de verdad. Cuando me contaron que habían hablado, yo me puse muy contento”.

LA DECISIÓN RADICAL QUE TOMÓ FLOR VIGNA TRAS REENCONTRARSE CON LUCIANO CASTRO DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN

En el cierre de la semana de LAM, Fernanda Iglesias reveló detalles de la conversación que mantuvo Flor Vigna tras confesar que volvió a estar cara a cara con Luciano Castro, a dos meses de haber puesto punto final a su noviazgo.

La angelita sorprendió al dar a conocer la radical decisión que tomó Flor después de todas las emociones que vivió al ver otra vez al actor: “Flor se tatuó toda la panza. Se puso como varias cosas. Me dijo que tuvo como un año muy intenso, entonces se hizo figuras alegóricas a lo que vivió. Cuando me dijo que se tatuó toda la panza, me puso el emoji de la carita agarrándose la cara”.

Flor Vigna encendió las redes con su look. (Foto: Instagram/@florvigna)

Por otro lado, la periodista reconoció que la visita de Luciano a Vigna (que se llevó a cabo el pasado miércoles) tuvo un objetivo puntual: “Fue a la casa de ella para llevarse sus cosas. Fue un momento terrible. Hablé con Flor hoy y me dijo ‘lloramos mucho. Yo lo quiero mucho a él, pero no estoy para volver’. Parece que él quiere volver. Luciano querría volver, pero ella no. Ella me lo dijo”, expresó. Y cerró: “Me aclaró que se abrazaron llorando, pero que no se besaron ni nada”.