Si bien le pusieron punto final a su historia de amor, Sabrina Rojas y Luciano Castro dejaron en claro que mantienen un excelente vínculo por los hijos que tienen en común, Esperanza y Fausto.

Así quedó reflejado en las imágenes que pasaron en Socios del Espectáculo, el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece: “Están en una especie de local de comida rápida, de hamburguesas, en un shopping en Pilar”, informaron.

Foto: Captura (eltrece)

“Desde que él se separó, están compartiendo más en familia. Ellos ya habían subido un video a TikTok donde se los ve bailando con sus hijos. Para Sabrina, es como muy importante esta cosa de seguir manteniendo la imagen familiar para los chicos”, expresó Paula Varela.

“Por eso, cuando ella se puso en pareja con el Tucu López y él con Flor Vigna, ellos intentaron esta especie de almuerzo que todos criticamos porque era demasiado rápido. Obviamente, eso terminó re mal”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escucharla, Mariana Brey intervino: “No porque esté mal, sino por los tiempos. Cuando pasa un determinado periodo, lo podés lograr si son dos personas de bien y dos personas sanas”.

Y Nancy Duré, que mantuvo una charla con la modelo, cerró: “Ella no quiere saber nada con volver con él. La vi bárbara, divina y ojalá aproveche su soltería y todo lo que pase. Me parece que está en esa. Está claro que ellos se juntan por los chicos, quieren mantener la armonía y ella después, quiere divertirse”.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SABRINA ROJAS REACCIONÓ SIN FILTRO A UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON LUCIANO CASTRO

Luego de dar vuelta la página y ponerle punto final a su noviazgo con Tucu López, Sabrina Rojas se enfrentó a varias especulaciones sobre la posibilidad de darle una nueva oportunidad al amor a Luciano Castro, su exesposo y padre de sus hijos Esperanza y Fausto.

Sin embargo, en su visita a Noche al Dente (el programa que conduce Fer Dente por América), la actriz fue contundente sobre su vínculo con el actor: “Con Luciano estamos en un momento hermoso. De hecho, hoy lo hablábamos entre nosotros. Hablábamos de arreglos de la casa y qué sé yo, y nos admiramos de nosotros mismos por la buena comunicación que estamos teniendo hace minuto, minuto y medio”, comenzó diciendo la invitada de la noche, con humor.

Foto: Captura (América)

Fue entonces que el conductor quiso saber si le molestaba los constantes deseos de la gente de que se reconcilien. Pero Sabrina sentó su firme postura: “Ese es un deseo muy loco de la gente. Me lo dice gente que nos conoce, me lo dicen en la calle y también en redes, pero él y yo no queremos saber nada. No nos aguantamos”.

“Estamos en un momento hermoso. Tenemos momentos en el que nos abrazamos y nos emocionamos porque tenemos momentos de familia, que logramos vernos, mirarnos a los ojos y decir ‘qué bueno este momento que acabamos de pasar en familia, y qué lindo lograrlo’”, continuó. Y cerró, contundente: “Y a veces nos miramos a los ojos y nos abrazamos y nos emocionamos, orgullosos de nosotros, pero no nos aguantamos”.