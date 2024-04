Juan Martino habló en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) sobre los rumores de romance con Sabrina Rojas.

“¿Después de todo esto tuviste otras parejas o se te conflictuó? La que no está conflictuada es Sabrina Rojas”, le preguntó y comentó Yuyito González.

Por su parte, él contestó: “No. Yo salí finales de noviembre, casi diciembre, y en enero estaba con alguien que no es concida, estuve con esa chica hasta diciembre”.

“¿Es Sabrina Rojas la del posteo? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo?”, le consultó entonces Facundo Ventura y Juan respondió: “Sí. No, somos amigos, buena onda nada más”.

“¿No te gusta como mujer? Ella en una nota dijo que te conoce hace poco, vos hablas de una amistad...”, insistió y Martino dijo: “Por decirlo de alguna manera, pero amiga no es”.

“Pero si ella quisiera algo más ¿A vos te gustaría tener algo con Sabrina o no?”, repreguntó y el entrevistado admitió: “Es una chica hermosa. Sí, por supuesto que sí, es divina”.

En su visita al programa matutino de Ciudad Magazine, Juan Martino contó cuánto lo afectó la denuncia que le hizo Flor Moyano.

“Al principio no tenia ganas de salir, pero no por vergüenza ni porque me digan algo, sino porque no tenía ganas, estaba bajón”, dijo en Empezar el Día.