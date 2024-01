La determinación sobre si Juan Martino cometió abuso sexual contra Florencia Moyano dentro de El Hotel de los Famosos 2 está en manos de la Justicia, y la exparticipante del reality salió al cruce de uno de los principales argumentos de su expareja, en pleno debate del caso en los medios.

“Al comienzo hubo una atracción. Pero quiero aclarar, que es algo que dejo asentado muchas veces en el reality, que bancaba que hubiera una pareja de juego para el reality, porque es lo que aporta al show, y es consecuente a eso. Pero siempre mis límites los dejé muy claros. Yo no quería que pase nada, y me refiero a relaciones sexuales, ni ningún tipo de relación que vaya más allá del beso, del abrazo, de lo más sutil y naif de una pareja”, aseguró.

Luego, exclamó: “Nosotros no éramos novios. Lo dijimos en el programa, y Juan también lo decía. Así que que no venga a decir ahora que éramos novios, porque no fue así. Y por más que fueramos pareja, novios, o lo que sea, el no es no. Y siendo pareja de alguien no tenés derecho de tocarla, manosearla o hacerle cosas sin su consentimiento”.

El detonante fue el planteo de Pochi de Gossipeame, quien indagó sobre las presuntas contradicciones de la modelo.

“Mostraron las imágenes donde ustedes estaban en la cama, vos le decían que se tapen para que nadie los vieran. Se habla mucho de esta verguenza que te daba salir en las cámaras teniendo relaciones. Por el otro lado, al otro día mostraron imágenes donde decías que lo amabas, que era una gran persona, que aprendías mucho de él. Explicanos un poco como una noche viviste una situación de violación y a la mañana a tu violador le estás diciendo eso... Estabas súper tranquila y no se te veía mal”, expresó la panelista de en Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine).

Ahí, Flor se incomodó: “Me duele un poco que se tenga esta mirada porque es revictimizar también el hecho del ‘¿por qué esto? ¿por qué lo otro?’ Y siempre se me juzga a mí... Todo fue abuso”.

FLORENCIA MOYANO EXPLICÓ POR QUÉ NO PUDO REACCIONAR EN EL MOMENTO CONTRA JUAN MARTINO

En ese punto, la periodista enfatizó: “Estás acusando a alguien de algo muy serio. Claramente te pasó, es lo que sentís. Pero es una acusación pública muy fuerte, y del otro lado podemos o no entenderlo”.

Por eso Moyano se explayó: “Yo no me defendí porque mi campo de autodeterminación y mis mecanismos de autodefensa estaban rotos. Porque la manipulación que hacen es muy grande. Yo estaba completamente sometida”.

“Yo no sabía qué era lo que estaba bien o lo que estaba mal. Todas mis incomodidades y abusos fueron así. El tocamiento es abuso sexual simple. Cuando me mete los dedos en la cola yo estoy de espaldas, y me metió los dedos de una manera espantosa. Eso es abuso sexual simple”, cerró Florencia Moyano para revatir a Juan Martino.